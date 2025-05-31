Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Грэхем Холл — Алек Смолл . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Грэхем Холл — Алек Смолл

Команда Грэхем Холл в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Алек Смолл, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Алек Смолл, в том матче победу одержали гостьи.