31.05.2025

Смотреть онлайн Грэхем Холл - Алек Смолл 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3: Грэхем ХоллАлек Смолл . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

МСК
Супер Серия Модус - Неделя 3
Грэхем Холл
Завершен
4 : 3
31 мая 2025
Алек Смолл
Смотреть онлайн
Превью матча Грэхем Холл — Алек Смолл

Команда Грэхем Холл в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Алек Смолл, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Алек Смолл, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Грэхем Холл
Грэхем Холл
Алек Смолл
Грэхем Холл
2 побед
2 побед
50%
50%
04.11.2025
Алек Смолл
Алек Смолл
1:4
Грэхем Холл
Грэхем Холл
Обзор
31.05.2025
Грэхем Холл
Грэхем Холл
2:4
Алек Смолл
Алек Смолл
Обзор
30.05.2025
Алек Смолл
Алек Смолл
2:4
Грэхем Холл
Грэхем Холл
Обзор
28.05.2025
Грэхем Холл
Грэхем Холл
0:4
Алек Смолл
Алек Смолл
Обзор
Комментарии к матчу
