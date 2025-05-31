Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Джейми Оуэнс — Алек Смолл . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени .

Превью матча Джейми Оуэнс — Алек Смолл

Команда Джейми Оуэнс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Алек Смолл, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Алек Смолл, в том матче победу одержали хозяева.