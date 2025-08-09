Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о бое турнира Бокс: Albert Ramirez - Albert Ramirez . Начало поединка 09 августа 2025 запланировано на 00:03 по московскому времени.

Превью матча Albert Ramirez — Джером Джозеф-Пампелон (Н.Зел)

Команда Albert Ramirez в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Albert Ramirez, в том матче победу одержали хозяева.