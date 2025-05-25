25.05.2025
Смотреть онлайн Real Esteli Women - Леонас - Женщины 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Женский чемпионат Никарагуа по баскетболу: Real Esteli Women — Леонас - Женщины . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Никарагуа по баскетболу
Завершен
26:5 20:6 29:11 25:17
100 : 39
25 мая 2025
Превью матча Real Esteli Women — Леонас - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
38
12
3-х очк. попадания
4
1
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
70.6
54.5
