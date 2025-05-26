Смотреть онлайн Агуада - Насьональ 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Агуада — Насьональ, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Club Atletico Aguada.