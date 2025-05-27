27.05.2025
Смотреть онлайн Регатас - Мартин Корриентес 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Регатас — Мартин Корриентес, 4 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Jose Jorge Contte.
МСК, 4 тур, Арена: Estadio Jose Jorge Contte
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
17:17 22:27 10:20 18:15
17:17 22:27 10:20 18:15
67 : 79
27 мая 2025
Превью матча Регатас — Мартин Корриентес
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
24
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
9
7
% реализации штрафных
69.2
53.8
Кол-во реализованных бросков
34
39
Комментарии к матчу