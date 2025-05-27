Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.05.2025

Смотреть онлайн Ферро Карриль Оэсте - Химнаcия и Эсгрима 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Ферро Карриль ОэстеХимнаcия и Эсгрима, 4 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hector Etchart.

МСК, 4 тур, Арена: Gimnasio Hector Etchart
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
18:28 14:16 26:23 17:25
75 : 92
27 мая 2025
Химнаcия и Эсгрима
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ферро Карриль Оэсте — Химнаcия и Эсгрима

Команда Ферро Карриль Оэсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 ноября 2025 на поле команды Ферро Карриль Оэсте, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
Химнаcия и Эсгрима
Ферро Карриль Оэсте
3 побед
1 победа
75%
25%
22.11.2025
Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
84:72
Химнаcия и Эсгрима
Химнаcия и Эсгрима
Обзор
04.06.2025
Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
91:70
Химнаcия и Эсгрима
Химнаcия и Эсгрима
Обзор
01.06.2025
Химнаcия и Эсгрима
Химнаcия и Эсгрима
64:77
Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
Обзор
30.05.2025
Химнаcия и Эсгрима
Химнаcия и Эсгрима
76:57
Ферро Карриль Оэсте
Ферро Карриль Оэсте
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
19
3-х очк. попадания
4
11
Реализовано штрафных
15
21
% реализации штрафных
65.2
80.8
Кол-во реализованных бросков
43
51
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
Валенсия Валенсия
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
25 Ноября
22:30
Лутон Лутон
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
25 Ноября
22:45
Суонси Суонси
Дерби Каунти Дерби Каунти
25 Ноября
22:45