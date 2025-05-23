23.05.2025
Смотреть онлайн Осаско - Бруски 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии: Осаско — Бруски . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Осаско — Бруски
История последних встреч
Осаско
Бруски
1 победа
0 побед
100%
0%
29.06.2025
Осаско
102:73
Бруски
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
16
10
% реализации штрафных
72.7
76.9
Комментарии к матчу