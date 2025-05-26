Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Español Osorno - Универсидад де Консепсьон 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Español OsornoУниверсидад де Консепсьон, 2 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Monumental Maria Gallardo.

МСК, 2 тур, Арена: Gimnasio Monumental Maria Gallardo
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Español Osorno
Завершен
23:29 21:23 22:22 18:15
84 : 89
26 мая 2025
Универсидад де Консепсьон
Превью матча Español Osorno — Универсидад де Консепсьон

Команда Español Osorno в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Español Osorno, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Español Osorno
Español Osorno
Универсидад де Консепсьон
Español Osorno
5 побед
0 побед
100%
0%
19.11.2025
Español Osorno
Español Osorno
93:78
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Обзор
12.11.2025
Español Osorno
Español Osorno
79:71
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Обзор
11.11.2025
Español Osorno
Español Osorno
76:69
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Обзор
25.10.2025
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
74:82
Español Osorno
Español Osorno
Обзор
25.05.2025
Español Osorno
Español Osorno
74:66
Универсидад де Консепсьон
Универсидад де Консепсьон
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
9
14
Реализовано штрафных
20
15
% реализации штрафных
74.1
62.5
Кол-во реализованных бросков
47
45
