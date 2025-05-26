Превью матча Español Osorno — Универсидад де Консепсьон

Команда Español Osorno в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Español Osorno, в том матче победу одержали хозяева.