Смотреть онлайн Español Osorno - Универсидад де Консепсьон 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Español Osorno — Универсидад де Консепсьон, 2 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Monumental Maria Gallardo.
23:29 21:23 22:22 18:15
Превью матча Español Osorno — Универсидад де Консепсьон
Команда Español Osorno в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Español Osorno, в том матче победу одержали хозяева.