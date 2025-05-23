23.05.2025
Смотреть онлайн Club Deportivo Central - Клуб Олимпия 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Club Deportivo Central — Клуб Олимпия . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
0:20 16:19 4:16 5:27
25 : 82
23 мая 2025
Превью матча Club Deportivo Central — Клуб Олимпия
