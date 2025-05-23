Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Club Deportivo Central - Клуб Олимпия 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Club Deportivo CentralКлуб Олимпия . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Club Deportivo Central
Завершен
0:20 16:19 4:16 5:27
25 : 82
23 мая 2025
Клуб Олимпия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Club Deportivo Central — Клуб Олимпия

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
Валенсия Валенсия
Црвена Звезда Црвена Звезда
21 Ноября
23:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
21 Ноября
21:30
Карпат Карпат
ТПС ТПС
21 Ноября
20:30
Олимпиакос Олимпиакос
Париж Париж
21 Ноября
22:15