23.05.2025
Смотреть онлайн Таллерес де Тафи Виейо - Сан-Мартин Тукуман 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Таллерес де Тафи Виейо — Сан-Мартин Тукуман . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
23:13 15:22 25:22 21:19
84 : 76
23 мая 2025
Превью матча Таллерес де Тафи Виейо — Сан-Мартин Тукуман
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
57.1
46.7
Комментарии к матчу