08.07.2025
Смотреть онлайн Исландия - Azerbaijan U18 Women 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D: Исландия — Azerbaijan U18 Women, 1 тур . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D
Завершен
30:25 12:23 17:10 20:28
30:25 12:23 17:10 20:28
79 : 86
08 июля 2025
Превью матча Исландия — Azerbaijan U18 Women
Комментарии к матчу