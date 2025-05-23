Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Smelt Dragons Bax Catanduva - Sorocaba Basquete 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол: Smelt Dragons Bax CatanduvaSorocaba Basquete . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол
Smelt Dragons Bax Catanduva
Завершен
30:11 16:12 14:15 21:28
81 : 66
23 мая 2025
Sorocaba Basquete
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Smelt Dragons Bax Catanduva — Sorocaba Basquete

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
16
15
% реализации штрафных
69.6
62.5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
20 Ноября
21:00
Ферьестад Ферьестад
ХВ71 ХВ71
20 Ноября
21:00
Örebro HK Örebro HK
Лулео ХК Лулео ХК
20 Ноября
21:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жальгирис Жальгирис
20 Ноября
22:45
Лександ ИФ Лександ ИФ
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
20 Ноября
21:00
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
20 Ноября
21:00