23.05.2025
Смотреть онлайн Smelt Dragons Bax Catanduva - Sorocaba Basquete 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол: Smelt Dragons Bax Catanduva — Sorocaba Basquete . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Copa Sao Paulo. Баскетбол
Завершен
30:11 16:12 14:15 21:28
30:11 16:12 14:15 21:28
81 : 66
23 мая 2025
Превью матча Smelt Dragons Bax Catanduva — Sorocaba Basquete
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
16
15
% реализации штрафных
69.6
62.5
Комментарии к матчу