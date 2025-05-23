23.05.2025
Смотреть онлайн Депортиво Кампоальто - Club Sportivo Luqueno 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Кампоальто — Club Sportivo Luqueno . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
13:21 18:20 23:9 17:13
13:21 18:20 23:9 17:13
71 : 63
23 мая 2025
Превью матча Депортиво Кампоальто — Club Sportivo Luqueno
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
20
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
11
5
% реализации штрафных
55
45.5
Комментарии к матчу