23.05.2025
Смотреть онлайн CS Alejandro Korn - Эсгрима Парке 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: CS Alejandro Korn — Эсгрима Парке . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
18:12 14:23 21:24 29:13
82 : 72
23 мая 2025
Превью матча CS Alejandro Korn — Эсгрима Парке
История последних встреч
CS Alejandro Korn
Эсгрима Парке
1 победа
0 побед
100%
0%
27.05.2025
Эсгрима Парке
76:80
CS Alejandro Korn
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
16
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
16
10
% реализации штрафных
64
76.9
Комментарии к матчу