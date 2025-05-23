23.05.2025
Смотреть онлайн Гимназия и Эсгрима де Итузаинго - Club 3 de Febrero 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Club 3 de Febrero . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
12:20 10:19 26:22 12:13
60 : 74
23 мая 2025
Превью матча Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Club 3 de Febrero
История последних встреч
Гимназия и Эсгрима де Итузаинго
Club 3 de Febrero
0 побед
1 победа
0%
100%
27.05.2025
Club 3 de Febrero
66:59
Гимназия и Эсгрима де Итузаинго
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
20
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
73.7
63.6
Комментарии к матчу