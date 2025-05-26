Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Urunday Universitario Women - 25 да Агосто - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЖенский чемпионат Уругвая по баскетболу: Urunday Universitario Women25 да Агосто - Женщины, 5 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Urunday Universitario Women
Завершен
15:11 23:16 18:22 25:20
81 : 69
26 мая 2025
25 да Агосто - Женщины
Смотреть онлайн
Превью матча Urunday Universitario Women — 25 да Агосто - Женщины

История последних встреч

Urunday Universitario Women
Urunday Universitario Women
25 да Агосто - Женщины
Urunday Universitario Women
0 побед
1 победа
0%
100%
14.07.2025
Urunday Universitario Women
Urunday Universitario Women
53:60
25 да Агосто - Женщины
25 да Агосто - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
15
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
20
27
% реализации штрафных
62.5
58.7
Кол-во реализованных бросков
45
46
Игры 5 тур
26.05.2025
Tabare Women
44:76
Lagomar Women
Завершен
26.05.2025
Urunday Universitario Women
81:69
25 да Агосто - Женщины
Завершен
24.05.2025
Juventud Women
81:42
Club Atletico Cordon
Завершен
Комментарии к матчу
