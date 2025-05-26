26.05.2025
Смотреть онлайн Urunday Universitario Women - 25 да Агосто - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Urunday Universitario Women — 25 да Агосто - Женщины, 5 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
15:11 23:16 18:22 25:20
81 : 69
26 мая 2025
Превью матча Urunday Universitario Women — 25 да Агосто - Женщины
История последних встреч
Urunday Universitario Women
25 да Агосто - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
14.07.2025
Urunday Universitario Women
53:60
25 да Агосто - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
15
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
20
27
% реализации штрафных
62.5
58.7
Кол-во реализованных бросков
45
46
Игры 5 тур
Комментарии к матчу