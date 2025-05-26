26.05.2025
Смотреть онлайн Tabare Women - Lagomar Women 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Tabare Women — Lagomar Women, 5 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
16:28 13:15 5:19 10:14
16:28 13:15 5:19 10:14
44 : 76
26 мая 2025
Превью матча Tabare Women — Lagomar Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
26
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
9
12
% реализации штрафных
47.4
63.2
Кол-во реализованных бросков
24
42
Игры 5 тур
Комментарии к матчу