Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Вердиррожо - Монтевидео 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ВердиррожоМонтевидео, 3 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Вердиррожо
Завершен
22:14 22:18 23:16 25:15
92 : 63
29 мая 2025
Монтевидео
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Вердиррожо — Монтевидео

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
19
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
12
5
% реализации штрафных
75
38.5
Кол-во реализованных бросков
49
31
Игры 3 тур
30.08.2025
Вердиррожо
80:70
Атлетико Олимпия
Завершен
23.08.2025
Колон
75:89
Ларранага
Завершен
23.08.2025
Атлетико Олимпия
87:79
Вердиррожо
Завершен
22.08.2025
Лагомар
93:74
Ларре Борхес
Завершен
19.08.2025
Вердиррожо
79:72
Атлетико Олимпия
Завершен
19.08.2025
Атенас Монтевидео
82:65
Марне
Завершен
19.08.2025
Ларранага
89:69
Колон
Завершен
19.08.2025
Ларре Борхес
90:78
Лагомар
Завершен
30.07.2025
Атлетико Йель
65:87
Монтевидео
Завершен
30.07.2025
Табаре
70:84
Штокольмо
Завершен
29.07.2025
Ларранага
84:54
Атенас Монтевидео
Завершен
29.07.2025
Ларре Борхес
84:87
Вердиррожо
Завершен
29.07.2025
Марне
75:59
Колон
Завершен
29.07.2025
Атлетико Олимпия
94:84
Лагомар
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
28 Ноября
22:30
Колорадо Колорадо
Миннесота Миннесота
28 Ноября
23:37
Польша Польша
Австрия Австрия
28 Ноября
22:45
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед
Ипсвич Ипсвич
28 Ноября
23:00
Франция Франция
Бельгия Бельгия
28 Ноября
22:30