29.05.2025
Смотреть онлайн Вердиррожо - Монтевидео 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Вердиррожо — Монтевидео, 3 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
22:14 22:18 23:16 25:15
92 : 63
29 мая 2025
Превью матча Вердиррожо — Монтевидео
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
19
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
12
5
% реализации штрафных
75
38.5
Кол-во реализованных бросков
49
31
Комментарии к матчу