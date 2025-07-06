06.07.2025
Смотреть онлайн Великобритания - Норвегия 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D: Великобритания — Норвегия, 1 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D
Завершен
22:3 24:6 21:13 23:14
22:3 24:6 21:13 23:14
90 : 36
06 июля 2025
Превью матча Великобритания — Норвегия
Комментарии к матчу