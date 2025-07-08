Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Словакия - Недерланды 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D: СловакияНедерланды, 1 тур . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D
Словакия
Завершен
23:16 8:10 12:8 16:27
59 : 61
08 июля 2025
Недерланды
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Словакия — Недерланды

Команда Словакия в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Недерланды, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Лада Лада
7 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Амур Амур
7 Января
14:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
7 Января
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
7 Января
14:00
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
7 Января
20:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
7 Января
22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
7 Января
23:15
Парма Парма
Интер Милан Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15