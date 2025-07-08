Смотреть онлайн Дания - Хорватия 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U18 ЧЕ Див. B Женщины, Группа D: Дания — Хорватия, 1 тур . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
Превью матча Дания — Хорватия
Команда Дания в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Хорватия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.