Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal : Sportivo Pilar — Атенео Версальес . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Sportivo Pilar — Атенео Версальес

Команда Sportivo Pilar в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды Sportivo Pilar, в том матче победу одержали хозяева.