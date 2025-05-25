Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Капитоль - Лагомар 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: КапитольЛагомар, 2 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.

МСК, 2 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Капитоль
Завершен
29:15 20:24 13:20 13:23
75 : 82
25 мая 2025
Лагомар
Превью матча Капитоль — Лагомар

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
14
3-х очк. попадания
10
13
Реализовано штрафных
9
15
% реализации штрафных
56.2
75
Кол-во реализованных бросков
37
42
Игры 2 тур
17.09.2025
Ларранага
95:76
Вердиррожо
Завершен
09.09.2025
Ларранага
77:57
Вердиррожо
Завершен
09.09.2025
Атенас Монтевидео
69:74
Ларре Борхес
Завершен
06.09.2025
Ларре Борхес
69:76
Атенас Монтевидео
Завершен
03.09.2025
Ларранага
85:70
Вердиррожо
Завершен
27.07.2025
Монтевидео
91:86
Табаре
Завершен
26.07.2025
Монтевидео
0:0
Табаре
Отменен
26.07.2025
Лагомар
33:31
Ларранага
Прерванный и не будет доигран
26.07.2025
Капитоль
67:97
Атлетико Йель
Завершен
26.07.2025
Атенас Монтевидео
68:59
Ларре Борхес
Завершен
25.07.2025
Колон
64:66
Атлетико Олимпия
Завершен
25.07.2025
Вердиррожо
86:57
Марне
Завершен
Комментарии к матчу
