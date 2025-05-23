23.05.2025
Смотреть онлайн Насьональ - Агуада 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Насьональ — Агуада, 1 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Gran Parque Central.
МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Gran Parque Central
Чемпионат Уругвая по баскетболу
Превью матча Насьональ — Агуада
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
20
3-х очк. попадания
7
10
Реализовано штрафных
2
12
% реализации штрафных
33.3
75
Кол-во реализованных бросков
35
42
