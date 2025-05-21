Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Cañadense - Termperley de Rosario 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: CañadenseTermperley de Rosario . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina La Liga Federal
Cañadense
Завершен
20:20 14:5 22:11 21:16
77 : 52
21 мая 2025
Termperley de Rosario
Превью матча Cañadense — Termperley de Rosario

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
19
3-х очк. попадания
10
2
Реализовано штрафных
7
8
% реализации штрафных
100
53.3
Комментарии к матчу
