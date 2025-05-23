23.05.2025
Смотреть онлайн Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер, 217 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена.
МСК, 217 тур, Арена: Чизпик Энерджи-арена
НБА
Завершен
25:29 25:29 21:35 32:25
103 : 118
23 мая 2025
Превью матча Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
36
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
19
18
% реализации штрафных
76
78.3
Кол-во реализованных бросков
56
64
Комментарии к матчу