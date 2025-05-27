Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвз 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз, 217 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.

МСК, 217 тур, Арена: Таргет-центр
НБА
Оклахома-Сити Тандер
Завершен
37:30 28:27 25:28 38:41
128 : 126
27 мая 2025
Миннесота Тимбервулвз
Превью матча Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз

Команда Оклахома-Сити Тандер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Миннесота Тимбервулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Миннесота Тимбервулвз, в том матче победу одержали гостьи.

Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
7
США
Chet Holmgren
2
Канада
Шай Гилгеус-Александр
8
США
Jalen Williams
5
Канада
Luguentz Dort
55
США
Исайя Хартенштейн
Тренер
Chris Finch
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
27
Франция
Руди Гоберт
30
США
Юлиус Рэндл
10
США
Майк Конли
3
США
Jaden McDaniels
5
США
Anthony Edwards
Тренер
Mark Daigneault

История последних встреч

Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
1 победа
0 побед
100%
0%
29.05.2025
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
94:124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
25
3-х очк. попадания
16
18
Реализовано штрафных
16
22
% реализации штрафных
76.2
78.6
Кол-во реализованных бросков
64
65
Комментарии к матчу
