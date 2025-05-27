Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз , 217 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр .

Превью матча Оклахома-Сити Тандер — Миннесота Тимбервулвз

Команда Оклахома-Сити Тандер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Миннесота Тимбервулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Миннесота Тимбервулвз, в том матче победу одержали гостьи.