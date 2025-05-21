Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер, 217 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена.

МСК, 217 тур, Арена: Чизпик Энерджи-арена
НБА
Миннесота Тимбервулвз
Завершен
23:20 25:24 18:32 22:38
88 : 114
21 мая 2025
Оклахома-Сити Тандер
Смотреть онлайн
Превью матча Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер

Превью матча Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер

Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
30
США
Юлиус Рэндл
5
США
Anthony Edwards
3
США
Jaden McDaniels
10
США
Майк Конли
27
Франция
Руди Гоберт
Тренер
Mark Daigneault
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
8
США
Jalen Williams
7
США
Chet Holmgren
55
США
Исайя Хартенштейн
2
Канада
Шай Гилгеус-Александр
5
Канада
Luguentz Dort
Тренер
Chris Finch

История последних встреч

Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
Миннесота Тимбервулвз
1 победа
3 побед
25%
75%
29.05.2025
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
94:124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
27.05.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
128:126
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
Обзор
25.05.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
101:143
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
Обзор
23.05.2025
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
103:118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
30
3-х очк. попадания
15
11
Реализовано штрафных
15
21
% реализации штрафных
71.4
80.8
Кол-во реализованных бросков
44
62
Комментарии к матчу
