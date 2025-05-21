21.05.2025
Смотреть онлайн Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер, 217 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена.
МСК, 217 тур, Арена: Чизпик Энерджи-арена
НБА
Завершен
23:20 25:24 18:32 22:38
88 : 114
21 мая 2025
Превью матча Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
История последних встреч
Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
1 победа
3 побед
25%
75%
29.05.2025
Миннесота Тимбервулвз
94:124
Оклахома-Сити Тандер
27.05.2025
Оклахома-Сити Тандер
128:126
Миннесота Тимбервулвз
25.05.2025
Оклахома-Сити Тандер
101:143
Миннесота Тимбервулвз
23.05.2025
Миннесота Тимбервулвз
103:118
Оклахома-Сити Тандер
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
30
3-х очк. попадания
15
11
Реализовано штрафных
15
21
% реализации штрафных
71.4
80.8
Кол-во реализованных бросков
44
62
Комментарии к матчу