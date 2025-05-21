21.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Метро лига: Атлетико Йель — Вердиррожо, 2 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Уругвай Метро лига
Завершен
77 : 75
21 мая 2025
Превью матча Атлетико Йель — Вердиррожо
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
14
3-х очк. попадания
8
2
Реализовано штрафных
0
4
Кол-во реализованных бросков
17
20
