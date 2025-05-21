21.05.2025
Смотреть онлайн Ларранага - Ларре Борхес 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Ларранага — Ларре Борхес, 2 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
27:25 13:15 17:9 22:24
27:25 13:15 17:9 22:24
79 : 73
21 мая 2025
Превью матча Ларранага — Ларре Борхес
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
13
3-х очк. попадания
5
14
Реализовано штрафных
14
5
% реализации штрафных
60.9
83.3
Кол-во реализованных бросков
44
32
Комментарии к матчу