19.05.2025
Смотреть онлайн Кабальерос де Кулиакан - Альконес де Обрегон 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Кабальерос де Кулиакан — Альконес де Обрегон . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
12:30 24:18 17:32 31:27
84 : 107
19 мая 2025
Превью матча Кабальерос де Кулиакан — Альконес де Обрегон
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
30
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
17
8
% реализации штрафных
70.8
61.5
Комментарии к матчу