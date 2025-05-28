Смотреть онлайн Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, 183 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.
35:43 29:26 27:33 30:28
Превью матча Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс
Команда Нью-Йорк Никс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июля 2025 на поле команды Индиана Пэйсерс, в том матче победу одержали хозяева.