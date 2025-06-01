Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Нью-Йорк НиксИндиана Пэйсерс, 183 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.

МСК, 183 тур, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
НБА
Нью-Йорк Никс
Завершен
24:25 30:33 23:34 31:33
108 : 125
01 июня 2025
Индиана Пэйсерс
Смотреть онлайн
Превью матча Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс

Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
25
США
Микал Бриджес
23
США
Мичелл Робинсон
8
Англия
ОГ Ануноби
11
США
Джален Брансон
32
США
Карл-Энтони Таунс
Тренер
США
Rick Carlisle
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
США
Tyrese Haliburton
33
США
Майлс Тернер
2
Канада
Andrew Nembhard
43
Камерун
Паскаль Сиакам
23
США
Aaron Nesmith
Тренер
США
Tom Thibodeau

История последних встреч

Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
0 побед
1 победа
0%
100%
17.07.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
91:88
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
29
3-х очк. попадания
9
17
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
65.4
84.2
Кол-во реализованных бросков
58
62
