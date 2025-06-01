01.06.2025
Смотреть онлайн Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, 183 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.
МСК, 183 тур, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
НБА
Завершен
24:25 30:33 23:34 31:33
24:25 30:33 23:34 31:33
108 : 125
01 июня 2025
Превью матча Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
История последних встреч
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
0 побед
1 победа
0%
100%
17.07.2025
Индиана Пэйсерс
91:88
Нью-Йорк Никс
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
29
3-х очк. попадания
9
17
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
65.4
84.2
Кол-во реализованных бросков
58
62
Комментарии к матчу