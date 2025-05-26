26.05.2025
Смотреть онлайн Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, 183 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.
МСК, 183 тур, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
НБА
Завершен
26:30 19:28 25:22 36:20
106 : 100
26 мая 2025
Превью матча Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
История последних встреч
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
1 победа
4 побед
20%
80%
17.07.2025
Индиана Пэйсерс
91:88
Нью-Йорк Никс
01.06.2025
Нью-Йорк Никс
108:125
Индиана Пэйсерс
30.05.2025
Индиана Пэйсерс
94:111
Нью-Йорк Никс
28.05.2025
Нью-Йорк Никс
121:130
Индиана Пэйсерс
24.05.2025
Индиана Пэйсерс
114:109
Нью-Йорк Никс
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
29
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
27
27
% реализации штрафных
90
81.8
Кол-во реализованных бросков
61
61
Комментарии к матчу