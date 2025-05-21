21.05.2025
Смотреть онлайн Бриллантес де Маракайбо - Маринос де Ансоатеги 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Бриллантес де Маракайбо — Маринос де Ансоатеги, 3 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Pedro Elias Belisario Aponte.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Pedro Elias Belisario Aponte
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
23:24 20:22 20:17 21:17
84 : 80
21 мая 2025
Превью матча Бриллантес де Маракайбо — Маринос де Ансоатеги
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
14
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
15
17
% реализации штрафных
93.8
65.4
Комментарии к матчу