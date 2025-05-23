23.05.2025
Смотреть онлайн Бриллантес де Маракайбо - Маринос де Ансоатеги 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Бриллантес де Маракайбо — Маринос де Ансоатеги, 3 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Pedro Elias Belisario Aponte.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Pedro Elias Belisario Aponte
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
14:31 13:12 18:22 26:16
14:31 13:12 18:22 26:16
71 : 81
23 мая 2025
Превью матча Бриллантес де Маракайбо — Маринос де Ансоатеги
История последних встреч
Бриллантес де Маракайбо
Маринос де Ансоатеги
0 побед
1 победа
0%
100%
24.05.2025
Бриллантес де Маракайбо
83:84
Маринос де Ансоатеги
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
15
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
15
24
% реализации штрафных
75
66.7
Комментарии к матчу