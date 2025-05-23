Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Гуаикерис де Маргарита - Pioneros Del Avila 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Гуаикерис де МаргаритаPioneros Del Avila, 3 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Ciudad de La Asunsion.

МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Ciudad de La Asunsion
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Гуаикерис де Маргарита
Завершен
18:24 17:28 16:21 22:16
73 : 89
23 мая 2025
Pioneros Del Avila
Смотреть онлайн
Превью матча Гуаикерис де Маргарита — Pioneros Del Avila

История последних встреч

Гуаикерис де Маргарита
Гуаикерис де Маргарита
Pioneros Del Avila
Гуаикерис де Маргарита
1 победа
1 победа
50%
50%
28.05.2025
Гуаикерис де Маргарита
Гуаикерис де Маргарита
69:70
Pioneros Del Avila
Pioneros Del Avila
Обзор
24.05.2025
Гуаикерис де Маргарита
Гуаикерис де Маргарита
88:74
Pioneros Del Avila
Pioneros Del Avila
Обзор

Статистика матча

Кол-во реализованных бросков
36
46
Игры 3 тур
31.05.2025
Гайтерос Де Зулия
102:67
Гладиадорес
Завершен
31.05.2025
Спартанс Дистрито Кэпитал
78:93
Тротамундос
Завершен
28.05.2025
Гуаикерис де Маргарита
69:70
Pioneros Del Avila
Завершен
28.05.2025
Гладиадорес
71:74
Гайтерос Де Зулия
Завершен
28.05.2025
Тротамундос
91:78
Спартанс Дистрито Кэпитал
Завершен
24.05.2025
Бриллантес де Маракайбо
83:84
Маринос де Ансоатеги
Завершен
24.05.2025
Тротамундос
88:92
Спартанс Дистрито Кэпитал
Завершен
24.05.2025
Гуаикерис де Маргарита
88:74
Pioneros Del Avila
Завершен
24.05.2025
Гладиадорес
76:74
Гайтерос Де Зулия
Завершен
23.05.2025
Бриллантес де Маракайбо
71:81
Маринос де Ансоатеги
Завершен
23.05.2025
Тротамундос
80:73
Спартанс Дистрито Кэпитал
Завершен
23.05.2025
Гуаикерис де Маргарита
73:89
Pioneros Del Avila
Завершен
23.05.2025
Гладиадорес
75:84
Гайтерос Де Зулия
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00