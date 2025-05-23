23.05.2025
Смотреть онлайн Гладиадорес - Гайтерос Де Зулия 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Гладиадорес — Гайтерос Де Зулия, 3 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Jose Beracasa.
МСК, 3 тур, Арена: Gimnasio Jose Beracasa
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
31:29 18:19 9:20 17:16
75 : 84
23 мая 2025
Превью матча Гладиадорес — Гайтерос Де Зулия
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
26
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
18
8
% реализации штрафных
78.3
66.7
Комментарии к матчу