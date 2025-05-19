19.05.2025
Смотреть онлайн Central Argentino de Villa Maria - Huracan Las Eras 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Central Argentino de Villa Maria — Huracan Las Eras . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
30:23 12:22 21:23 16:12
79 : 80
19 мая 2025
Превью матча Central Argentino de Villa Maria — Huracan Las Eras
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
25
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
3
9
% реализации штрафных
50
75
