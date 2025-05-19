19.05.2025
Смотреть онлайн Club Atletico Cordon - КС Тала 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Club Atletico Cordon — КС Тала, 4 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
9:38 5:17 11:25 12:17
37 : 97
19 мая 2025
Превью матча Club Atletico Cordon — КС Тала
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
37
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
6
5
% реализации штрафных
37.5
25
Кол-во реализованных бросков
20
48
