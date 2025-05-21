Превью матча Леонес де Кильпэу — Атлетико ПТО Варас

Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали гостьи.