Смотреть онлайн Леонес де Кильпэу - Атлетико ПТО Варас 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Леонес де Кильпэу — Атлетико ПТО Варас, Полуфинал . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Colegio Los Leones.
22:10 11:16 24:23 16:21
Превью матча Леонес де Кильпэу — Атлетико ПТО Варас
Команда Леонес де Кильпэу в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали гостьи.