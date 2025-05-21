Смотреть онлайн Индиос де Сан-Франциско - Солес Де Санто Доминго Эсте 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Индиос де Сан-Франциско — Солес Де Санто Доминго Эсте, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Mario Ortega.
21:20 23:23 27:23 11:16 8:16
Превью матча Индиос де Сан-Франциско — Солес Де Санто Доминго Эсте
Команда Индиос де Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 июня 2025 на поле команды Солес Де Санто Доминго Эсте, в том матче победу одержали хозяева.