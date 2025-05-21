Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Индиос де Сан-Франциско - Солес Де Санто Доминго Эсте 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Индиос де Сан-ФранцискоСолес Де Санто Доминго Эсте, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Mario Ortega.

МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Mario Ortega
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
21:20 23:23 27:23 11:16 8:16
90 : 98
21 мая 2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
Смотреть онлайн
Превью матча Индиос де Сан-Франциско — Солес Де Санто Доминго Эсте

Команда Индиос де Сан-Франциско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 июня 2025 на поле команды Солес Де Санто Доминго Эсте, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
Солес Де Санто Доминго Эсте
Индиос де Сан-Франциско
0 побед
1 победа
0%
100%
09.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
Солес Де Санто Доминго Эсте
81:75
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
32
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
68.2
54.2
Кол-во реализованных бросков
49
52
Игры 1 тур
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Завершен
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.06.2025
Канерос Дель Эсте
77:94
Метрос де Сантьяго
Завершен
26.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
105:93
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
21.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
83:82
Канерос Дель Эсте
Завершен
21.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
84:78
Метрос де Сантьяго
Завершен
20.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
95:93
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
95:87
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
70:78
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
18.06.2025
Канерос Дель Эсте
79:76
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
18.06.2025
Метрос де Сантьяго
100:98
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
17.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
84:87
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
17.06.2025
Реалес де Ла Вега
96:101
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
16.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
89:71
Канерос Дель Эсте
Завершен
15.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
92:86
Метрос де Сантьяго
Завершен
14.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
0:0
Реалес де Ла Вега
Отложен
14.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
83:87
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
12.06.2025
Канерос Дель Эсте
86:81
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
12.06.2025
Метрос де Сантьяго
110:106
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
11.06.2025
Реалес де Ла Вега
91:104
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
11.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
79:84
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
10.06.2025
Канерос Дель Эсте
87:74
Реалес де Ла Вега
Завершен
09.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
81:84
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
09.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
81:75
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
08.06.2025
Метрос де Сантьяго
92:98
Реалес де Ла Вега
Завершен
08.06.2025
Канерос Дель Эсте
69:87
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
07.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
79:99
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
07.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
82:90
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
05.06.2025
Реалес де Ла Вега
96:81
Канерос Дель Эсте
Завершен
05.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
100:106
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
101:83
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
04.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
90:91
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
02.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
96:86
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
02.06.2025
Канерос Дель Эсте
107:95
Метрос де Сантьяго
Завершен
02.06.2025
Реалес де Ла Вега
93:80
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
01.06.2025
Канерос Дель Эсте
87:78
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
01.06.2025
Метрос де Сантьяго
95:81
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
31.05.2025
Реалес де Ла Вега
101:87
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
31.05.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:77
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
29.05.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
94:80
Канерос Дель Эсте
Завершен
29.05.2025
Индиос де Сан-Франциско
108:105
Метрос де Сантьяго
Завершен
28.05.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
70:79
Реалес де Ла Вега
Завершен
28.05.2025
Леонес Де Санто Доминго
85:73
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.05.2025
Канерос Дель Эсте
67:87
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
24.05.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
64:88
Канерос Дель Эсте
Завершен
24.05.2025
Леонес Де Санто Доминго
119:122
Метрос де Сантьяго
Завершен
22.05.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
75:64
Реалес де Ла Вега
Завершен
22.05.2025
Индиос де Сан-Франциско
79:83
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
21.05.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
80:66
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
21.05.2025
Индиос де Сан-Франциско
90:98
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
