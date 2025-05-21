21.05.2025
Смотреть онлайн Маринерос де Пуэрто Плата - Леонес Де Санто Доминго 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Маринерос де Пуэрто Плата — Леонес Де Санто Доминго, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez.
МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
25:17 17:23 18:17 20:9
25:17 17:23 18:17 20:9
80 : 66
21 мая 2025
Превью матча Маринерос де Пуэрто Плата — Леонес Де Санто Доминго
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
22
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
13
10
% реализации штрафных
68.4
66.7
Кол-во реализованных бросков
44
36
