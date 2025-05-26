Смотреть онлайн Канерос Дель Эсте - Индиос де Сан-Франциско 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Канерос Дель Эсте — Индиос де Сан-Франциско, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Eleoncio Mercedes.
0:0
Превью матча Канерос Дель Эсте — Индиос де Сан-Франциско
Команда Канерос Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Индиос де Сан-Франциско, в том матче победу одержали хозяева.