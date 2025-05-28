Превью матча Леонес Де Санто Доминго — Titanes Del Distrito Nacional

Команда Леонес Де Санто Доминго в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Titanes Del Distrito Nacional, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Titanes Del Distrito Nacional, в том матче победу одержали хозяева.