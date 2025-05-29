29.05.2025
Смотреть онлайн Индиос де Сан-Франциско - Метрос де Сантьяго 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Индиос де Сан-Франциско — Метрос де Сантьяго, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Mario Ortega.
МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Mario Ortega
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
17:27 30:18 21:22 21:22 19:16
108 : 105
29 мая 2025
Превью матча Индиос де Сан-Франциско — Метрос де Сантьяго
История последних встреч
Индиос де Сан-Франциско
Метрос де Сантьяго
2 побед
4 побед
33%
67%
28.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
98:100
Метрос де Сантьяго
24.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
88:104
Метрос де Сантьяго
21.07.2025
Метрос де Сантьяго
77:84
Индиос де Сан-Франциско
17.07.2025
Метрос де Сантьяго
110:83
Индиос де Сан-Франциско
05.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
93:73
Метрос де Сантьяго
24.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
88:104
Метрос де Сантьяго
21.07.2025
Метрос де Сантьяго
77:84
Индиос де Сан-Франциско
17.07.2025
Метрос де Сантьяго
110:83
Индиос де Сан-Франциско
05.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
93:73
Метрос де Сантьяго
18.06.2025
Метрос де Сантьяго
100:98
Индиос де Сан-Франциско
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
31
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
18
16
% реализации штрафных
85.7
88.9
Кол-во реализованных бросков
58
56
Игры 1 тур
07.08.2025
76:64
04.08.2025
81:88
02.08.2025
89:70
31.07.2025
79:82
26.06.2025
77:94
26.06.2025
105:93
25.06.2025
80:85
21.06.2025
83:82
21.06.2025
84:78
20.06.2025
95:93
19.06.2025
95:87
19.06.2025
70:78
18.06.2025
79:76
18.06.2025
100:98
17.06.2025
84:87
17.06.2025
96:101
16.06.2025
89:71
15.06.2025
92:86
14.06.2025
0:0
14.06.2025
83:87
12.06.2025
86:81
12.06.2025
110:106
11.06.2025
91:104
11.06.2025
79:84
10.06.2025
87:74
09.06.2025
81:84
09.06.2025
81:75
08.06.2025
92:98
08.06.2025
69:87
07.06.2025
79:99
07.06.2025
82:90
05.06.2025
96:81
05.06.2025
100:106
04.06.2025
101:83
04.06.2025
90:91
02.06.2025
96:86
02.06.2025
107:95
02.06.2025
93:80
01.06.2025
87:78
01.06.2025
95:81
31.05.2025
101:87
31.05.2025
80:77
29.05.2025
94:80
29.05.2025
108:105
