01.06.2025
Смотреть онлайн Канерос Дель Эсте - Леонес Де Санто Доминго 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Канерос Дель Эсте — Леонес Де Санто Доминго, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Eleoncio Mercedes.
МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Eleoncio Mercedes
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
20:22 28:26 19:13 20:17
20:22 28:26 19:13 20:17
87 : 78
01 июня 2025
Превью матча Канерос Дель Эсте — Леонес Де Санто Доминго
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
27
3-х очк. попадания
10
3
Реализовано штрафных
9
15
% реализации штрафных
64.3
62.5
Кол-во реализованных бросков
43
45
