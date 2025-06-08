08.06.2025
Смотреть онлайн Канерос Дель Эсте - Titanes Del Distrito Nacional 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Канерос Дель Эсте — Titanes Del Distrito Nacional, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Eleoncio Mercedes.
МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Eleoncio Mercedes
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
16:28 24:24 14:16 15:19
16:28 24:24 14:16 15:19
69 : 87
08 июня 2025
Превью матча Канерос Дель Эсте — Titanes Del Distrito Nacional
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
23
3-х очк. попадания
3
10
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
48.3
61.1
Кол-во реализованных бросков
40
44
Игры 1 тур
07.08.2025
76:64
04.08.2025
81:88
02.08.2025
89:70
31.07.2025
79:82
26.06.2025
77:94
26.06.2025
105:93
25.06.2025
80:85
21.06.2025
83:82
21.06.2025
84:78
20.06.2025
95:93
19.06.2025
95:87
19.06.2025
70:78
18.06.2025
79:76
18.06.2025
100:98
17.06.2025
84:87
17.06.2025
96:101
16.06.2025
89:71
15.06.2025
92:86
14.06.2025
0:0
14.06.2025
83:87
12.06.2025
86:81
12.06.2025
110:106
11.06.2025
91:104
11.06.2025
79:84
10.06.2025
87:74
09.06.2025
81:84
09.06.2025
81:75
08.06.2025
92:98
08.06.2025
69:87
07.06.2025
79:99
07.06.2025
82:90
Комментарии к матчу