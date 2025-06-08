Смотреть онлайн Метрос де Сантьяго - Реалес де Ла Вега 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Метрос де Сантьяго — Реалес де Ла Вега, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gran Arena del Cibao.
24:24 21:21 22:27 25:26
Превью матча Метрос де Сантьяго — Реалес де Ла Вега
Команда Метрос де Сантьяго в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Реалес де Ла Вега, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.